Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 4 dicembre 2022 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ieri, 4è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha iniziato il suo monologo parlando di alieni e del fatto che un gas prodotto dai broccoli, il bromuro di metile, potrebbe rilevare la presenza di forme di vita sconosciute su pianeti diversi dal nostro. Per la rubrica “suggerimenti ad Antonella Clerici”, ha parlato del pinguino, che fa la cacca in orizzontale, sparandola come proiettili, poi è passata a Cristiano Ronaldo, inquadrato durante una partita che metteva qualcosa in bocca dopo aver ravanato a lungo nei gioielli di famiglia. Dopo aver ironizzato sul fatto che Lucia Annunziata non sapesse che l’Italia non sta partecipando ai Mondiali di Calcio, avvisandola ...