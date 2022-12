Calciomercato.com

Il tragico incidente si è verificato poco prima delle 21:30 lungo il rettilineo di via Currivè, la strada provinciale che daldella mostra conduce a Santa Francesca e a Santa Maria Amaseno. L'...E portare la sua esperienza nei nuovi Egato , gli enti che dovranno razionalizzare la gestione della raccolta dei rifiuti nelle singole province del. (Leggi qui: Rifiuti, Regione altra ... Lazio, il bivio di Milinkovic sul mercato | Mercato | Calciomercato.com Schianto fatale nella tarda serata di ieri a Veroli, la vittima è Sabrina MInutillo, una ragazza di 34 anni del luogo. Era alla guida di una Fiat Panda vecchio modello quando, ...ATTUALITA’ – Un lungo sfogo, quello di Stefano Giammatteo, presidente Aspal, per i problemi in cui versa l’agricoltura del Lazio e non solo: “Ormai siamo giunti al ...