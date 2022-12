Giappone-Croazia | gol di Perisic | colpo di testa vincente e 1-1 VIDEO

...e la CroaziaÈ tempo di scendere in campo per la sorpresache, dopo aver eliminato la Germania di Hans - Dieter Flick, si prepara ad affrontare, per gli ottavi di finale, la. ...Dalle 16 in campo lavicecampione in carica e il( qui LA DIRETTA ). L'analisi - Non solo Mbappé e Messi, dalagli Usa un vento di rivoluzione Figurine Mondiali - Bellingham,...Una cosa è certa, parlerà il campo, sarà Kane contro Koulibaly, ed anche qui la curiosità sarà tanta. GIAPPONE-CROAZIA: l’ottavo di finale più sorprendente che potessimo immaginare, non per la Croazia ...Il Giappone a caccia di una nuova impresa sfida la Croazia per un posto nei quarti, dove il cammino si incrocerebbe con la vincente di Brasile-Corea del Sud. Dalic conferma i titolarissimi ma sceglie ...