Covid | le notizie di oggi Gimbe | su ricoveri reparti 11 | 1% e intensive 28% LIVE

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella settimana fra il 25 novembre e il primo dicembre, rispetto alla precedente, icon sintomi sono aumentati dell'11,1% (845 in più, da 7.613 a 8.458) e inelle terapiesono aumentati del 28% (70 in più, da 250 a 320). Lo indica la Fondazionenel suo monitoraggio indipendente. Nello stesso periodo si osserva anche un aumento dei decessi pari al 9,5% (da 580 a 635, ossia 55 in più, 14 dei quali riferiti a periodi precedenti)

Buoneper i lavoratori fragili del pubblico e del privato . Come anticipato dal Messaggero, il ...nel prossimo decreto Milleproroghe per favorire la prevenzione dalla diffusione da contagi...... l'Istituto nazionale di statistica, in Sardegna nel 2021 ci sono stati 3.200 incidenti stradali (+29,1% rispetto al 2020, caratterizzato dai pesanti lockdown dovuti al- 19), causando la morte ...Negli ultimi tre anni si è parlato solo di Covid, perchè il virus ha sconvolto il mondo ... 2023 inserendo nel programma anche lo screening oculistico (Trapani Oggi - Notizie di cronaca, politica, ...Buone notizie per i lavoratori fragili del pubblico e del privato. Come anticipato dal Messaggero, il governo si prepara a prorogare la possibilità per questa categoria di lavoratori (ma ...