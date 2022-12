CDM | Sci alpino | discesa libera maschile verrà recuperata il 15 dicembre

Dopo il successo di sabato in discesa, il norvegese Aleksander Kilde ha vinto anche il superG didi Beaver Creek. Per lui è la vittoria n.15 in carriera. Alle sue spalle ancora una volta il suo ...Prova negativa per gli azzurri, il migliore è Mattia Casse (1'12"32) che chiude in 19/a posizione. A punti anche Guglielmo Bosca (1'12"72) 30°. Delusione per Giovanni Franzoni caduto nel finale di ...Il secondo appuntamento della CdM di sci di fondo 2022/2023, andata in scena sulle nevi di Lillehammer, ha visto la Norvegia dominare in casa con tre vittorie in tre gare ...(ANSA) - SELVA DI VAL GARDENA, 05 DIC - La Val Gardena recuperera' il 15 dicembre prossimo la discesa di cdm uomini cancellata per maltempo venerdi' scorso a Beaver Creek. In Val Gardena nei due ...