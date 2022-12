Casamicciola | oltre la frana anche lo sciacallaggio | denunciato un 53enne

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –la tragedia,deve affrontareun altro fenomeno che e’ tipico quando si verificano tragedie come quella toccata all’isola verde: lo. Carabinieri al lavoro per tenere sotto controllo i beni delle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, ma qualche volte i ladri riescono a portare a termine le loro azioni. Una di queste riguarda il furto di un’auto appartenente a un residente impegnato nei lavori per il ritorno alla normalità. Per questo furto e’ statoundi Forio trovato proprio alla guida del mezzo. La macchina e’ stata ritrovata e riconsegnata al legittimo proprietario, il ladro, invece dovrà rispondere di ricettazione. L'articolo proviene da ...

La situazione aTerme A Ischia, nelle ultime ore, il tempo è migliorato ma lemille persone sfollate non potranno ancora rientrare nelle loro abitazioni fino a quando non saranno ......alla comunità ischitana particolarmente colpita per la frana verificatasi a". Lo ... sottolinea Monorchio, "ha radici lontane e nobili ed è un importante volano di solidarietàche ...In primo grado l’allora sindaco Vincenzo D'Ambrosio fu condannato a quattro anni di reclusione per omicidio colposo ..."In questa giornata desidero esprimere sincera gratitudine ai volontari di tutte le associazioni ed in particolare a quelli della Croce Rossa Italiana per il sostegno che stanno assicurando alla comun ...