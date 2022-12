Caro Porro | ti spiego perché Dio è meglio della sinistra

(Di lunedì 5 dicembre 2022)Nicola, Dio è liberale per una questione di merito. Se ci avesse obbligati a fare solo il bene che merito avremmo avuto nel conquistarci il premio del Paradiso? Ci ha invece voluto dare la libertà di scelta tra il bene e il male, ma avvertendo chiaramente quali fossero poi le conseguenze dell’uno e dell’altro. Per questo, il Cristianesimo è una religione meritocratica. Purtroppo a molti piace la libertà per usarla come licenza. Sturzo diceva contro Salvatorelli che lui era un liberale impenitente ed Einaudi diceva che il liberalismo di Sturzo era soprattutto di ordine moralel’economia senza etica è diseconomie. La Dc si è frantumatanon ha ascoltato la saggezza di Sturzo, che al Senato si iscrisse al Gruppo Misto. Per lui i democristiani erano ormai democristiani con il sicuro prossimo accordo con Nenni e poi con ...

Nicola Porro

Non per questo sono auspicabili scorciatoie stataliste che nel breve periodo possono sembrare risolutive, ma che nel lungo pagheremo aprezzo. Nicola, Il Giornale 5 dicembre 2022Per approfondire: Caso Cappato, perché dico no al suicidio di Stato, vogliono l'eutanasia ma non la libertà sui vaccini Per ultimo, ha suscitato attenzione la rivelazione della veterana ... Caro Porro, sono un geotecnico: su Ischia c’è una cosa che nessuno dice Caro direttore, non ci sono più i liberali di una volta. E, dopo l’appropriazione culturale, ora è arrivata l’appropriazione liberale. Peraltro, con più varianti del Covid-19. Perfino una tosta come G ...(Nicola Porro) Partiamo dalla principale misura di questa legge di bilancio, quella che impiega più soldi di tutti, ovvero il sostegno a famiglie e industria contro il caro energia, da tutti ...