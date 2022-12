Torna il sole ad Ischia mentre si continua a spalare Legnini | ' Avvieremo subito il monitoraggio dei rischi residui'

varesenews.it

... quando si classificò seconda con " Die d'azzurro ") e Marco Mengoni che festeggia così il ... Cambio di look da mora a bionda (ricorda un po' Anna Oxa degli esordi) L evante chedopo aver ...- 'Dopo la messa in sicurezza dei cittadini, domani inizieremo il monitoraggio del territorio con il sostegno e i macchinari avanzatissimi dell'Università di Firenze. Focus sia sul pericolo immediato ... Neve in montagna, poi torna il sole: le prime "proiezioni" sul tempo a Natale La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, raccontando la corsa Scudetto che ripartirà il mese prossimo, frena sulle ambizioni di titolo degli azzurri ...e messo a nudo dal «ricatto» di Italia Viva («se candidate Castelletti corriamo da soli»), è cartina di tornasole delle enormi difficoltà a tenere insieme il campo largo. Unione possibile solo ...