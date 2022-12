Padel | Milano Premier P1 | domani i primi 12 match del main draw | 4 azzurri in campo

Una sfida tutta azzurra con in palio un posto al secondo turno: per chi vince, c'è la sfida contro Jeronimo 'Momo' Gonzalez e Alejandro Ruiz , teste di serie numero 6. Alejandro Galan e Juan ...Con il sorteggio del tabellone principale, che si è svolto all'Hotel Melià, è ufficialmente iniziato ilPremierP1, ultima tappa della stagione del circuito che fa capo alla ...Dopo il torneo di qualificazione giocato al Lorenteggio 1947, dalle 9 di mattina di lunedì 190 Paesi di tutto il mondo si collegheranno con lo spettacolo del Milano Premier Padel P1, che si sposta nel ...Al Milano Premier Padel P1 con Wilson. La partnership prevede Wilson come Official Equipment Partner, una partecipazione che ribadisce ulteriormente l'impegno del brand per la crescita dello sport del ...