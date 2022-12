Milan | Calaiò | “Sono contento per Mazzocchi | è da grande squadra”

Emanuele, ex attaccante del Napoli e non solo, è intervenuto nel corso del TMW News, dove ha parlato ..., Juventus, Napoli... Il calcio oggi è tutto fisico, lui ha gamba e ora si ...Una specie di Filippo Inzaghi, altro bomber leggendario del, per quanto riguarda il muoversi sulla linea del fuorigioco, m a per quanto riguarda il gioco aereo ricorda molto Emanuele. ...