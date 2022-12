LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2022 in DIRETTA | Kilde comanda davanti a Odermatt e Pinturault Paris delude ancora

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELFEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 19.00 18.32 Riparte la gara con il francese Bailet in pista. 18.31 Questa la top-10 dopo i primi quindici atleti scesi: 1 Aleksander Aamodt1? 10.73 2 Marco+00.20 3 Alexis+00.30 4 Gino Caviezel +00.55 5 Raphael Haaser +00.74 6 Romed Baumann +00.80 7 Vincent Kriechmayr +00.81 8 Matthias Mayer +01.03 9 James Crawford +01.13 10 Andreas Sander +01.1813 Dominik+02.03 18.30 Molto abbondante e poco deciso Feuz: dodicesimo a 1?86, appena. 18.29 Allo start Beat Feuz. 18.28 Settimo tempo per Kriechmayr a 0?81 da: ...