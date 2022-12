Kim vuole tutto | giocare contro il Brasile e poi il Napoli

(Di domenica 4 dicembre 2022)- Dopo aver assistito da spettatore all'impresa della sua Corea con il Portogallo , Minjae l'ha buttata sull'ironia. Come sempre: " La difesa ha funzionato talmente bene senza di me che alla ...

Eccolo,: il Mostro. Ma anche un mostro di simpatia che, scherzi a parte, sta tenendo un'intera Nazione con il fiato sospeso: il fastidio al polpaccio destro accusato all'esordio con l' Uruguay ...... dopo il flop Mondiale, il Chelsea non lonemmeno col cannocchiale. E vai! L'Argentina ha ... Fin qui nemmeno(dalla sua Corea ci saremmo attesi di più, c'è il Brasile per invertire la rotta). ...«Punto a giocare gli ottavi, ma dovrò prepararmi molto bene». La squadra azzurra tiferà per lui. Premio ai giocatori di 75 mila euro dalla Federazione della Corea del Sud ...Non rinuncerà all’ottavo di finale contro il Brasile il difensore del Napoli Kim Min-jae. Dopo l’impresa compiuta dalla compagine coreana di approdare tra le migliori 16 del mondo, nessuno giustamente ...