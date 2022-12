(Di domenica 4 dicembre 2022) DOHA (QATAR) - In Australia lo sapevano: era necessario superare i limiti per creare più di un grattacapo all' Argentina negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar . A estromettere i ' Socceroos ' ...

Corriere dello Sport

DOHA (QATAR) - In Australia lo sapevano: era necessario superare i limiti per creare più di un grattacapo all' Argentina negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar . A estromettere i ' Socceroos ' ...Ma visto cheUSA si facevano sempre più alti, era puntualmente la squadra più forte, l'Olanda ... compreso quello dei quarti contro in non eccelsi, ma scorbutici,. Argentina e Olanda ... "Gli australiani hanno fatto il voodoo a Messi": l'incredibile rivelazione MONDO - L'ultima giornata dei gironi relativi al campionato Mondiale di calcio in Qatar ha alimentato grandi dubbi sulle squadre che potrebbero ...Nell'ottavo di finale dei Mondiali tra Argentina e Australia, la Pulce si crea la rete che apre la strada dei quarti inseguendo e perseguitando il terzino avversario Behich ...