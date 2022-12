Forza di gravità | è una batteria di accumulo naturale | come sfruttarla?

Leggi su computermagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ladinon è soltanto parte integrante della fisica perla conosciamo, ma è anche un ottimo modo per alimentare le batterie. Ma in che maniera potrebbe essere possibile? Questi macchinari saranno indispensabili in futuro – Computermagazine.itUn modo diverso di ricavare energia A causa del continuo consumo di risorse, che anno dopo anno si intensificano sempre di più, gli sprechi e il fabbisogno energetico aumentano in proporzione al numero di persone che popolano la Terra. In questo caso si tratta di 8 miliardi di individui, nonché un numero in crescita e che non accenna a fermarsi. Si cerca da sempre di trovare fonti di approvvigionamento verdi e affidabili, in grado di fornire continuità energetica alla rete. E nonostante il campo solare, insieme a quello eolico, non si siano dimostrati ...