Dolore senza fine per Valeria Marini | solo adesso svela la verità | “L’ha fatto per il mio bene”

... Maria Limardo , che aggiunge: 'posso comprendere ile la rabbia dei familiari per la ... La violenza non ha giustificazione alcuna, va sempre condannataesitazione'. Infine, da parte del ...... tutelati i diritti inviolabili delle persone e dei popoli; non vi può essere pacegiustizia; ... con grande coraggio, al grido di "Donne, Vita, Libertà", il loro, la loro rabbia, il loro ...Valeria Marini ha vissuto un dolore senza fine e soltanto adesso ha scelto di rivelare al grande pubblico il dramma che l'ha cambiata.Agli orfani dei soldati seguiti da una no-profit britannica, il duca di Sussex ha ricordato che il Natale senza genitori può essere un momento difficile, ma che non bisogna sentirsi in colpa se ci si ...