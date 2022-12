Cabrini | “La Juve deve credere nella rimonta Non sappiamo come tornerà il Napoli dalla sosta”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 dicembre 2022) Per Antoniolascudetto: “L’obiettivo per i bianconeri è quello di arrivare tra le prime quattro”. Antonio, ex terzino dellantus e campione dell’Italia Mundial del 1982, ha parlato della lotta scudetto in serie A:, lei crede alla possibilescudetto dei bianconeri? «Penso che l’obiettivo più realistico per lantus sia quello di arrivare tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Soltanto ilpuò perdere il titolo. E non lo dico soltanto per i punti di vantaggio sul Milan (8) e sullantus (10). La squadra di Spalletti si diverte, diverte e ha ...