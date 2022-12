Assegno unico per i figli più alto ma tetto all’Isee di 40mila euro

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nella bozza di manovra aiuti da 1,5 miliardi. Incremento dell’del 50% nel primo anno di vita del bambino. Uguale aumento per i primi tre anni per le famiglie con tre o più, con limite Isee.

Oltre alle maggiorazioni inserite nella manovra, gli assegni aumenteranno anche per effetto ...Oggi, nel breve, l'strumento possibile è che il Fondo Nuove Competenze, appena rifinanziato e gestito dal Ministro Calderone, uno dei pochi strumenti efficaci varato dal Governo in epoca Covid ...Dal 2023 l'assegno unico per i figli sarà più generoso. Nella legge di bilancio (che però dovrà passare al vaglio del Parlamento) è stata infatti inserita una maggiorazione del 50% sull'importo dell'a ...L’11 aprile 2020 sul Messaggero – all’esplosione del Covid - lanciai una proposta di “Piano epocale” per il Turismo. Purtroppo il Governo del 2020 non ritenne il ...