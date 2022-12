ZT5 | il collettivo bergamasco pubblica il suo primo disco

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bergamo. È uscito il 18 novembre “Chiavi Di Casa”: ilalbum ufficiale delZT5. Il progetto nasce nel 2020 e coinvolge cinque giovani artisti (Bresco, Caesar, Flus Brain, MarZa e Tolka) che, sotto l’etichetta “Molto Forte”, nell’ultimo anno si son fatti notare a Bergamo e non solo. Il nome ZT5 rimanda al prefisso di Bergamo 035. Nel 2022 hanno giàto diversi brani, oltre a 2 EP: “La Regola” e “Seconda Classe”, ildei quali contiene “Virgola”, il loro singolo più ascoltato che ad oggi conta circa 550.000 ascolti su Spotify. L’album viene anticipato ildi ottobre dal brano ZT5 Freestyle, in cui partecipano tutti e cinque per la prima volta. “Chiavi Di Casa” è prima di tutto una dedica alla loro città, una costante nelle loro vite così come ...