Ultime Notizie Roma del 03-12-2022 ore 19 | 10

(Di sabato 3 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione anni Campano Giugliano allerta meteo ad Ischia con una criticità Gialla in vigore da venerdì prorogata fino alle 16 di domani non piove da diverse ore sull’isola la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passa tranquilla nonostante la paura i disagirassicuranti Per ora anche sul fronte degli smottamenti nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa l’evacuazione di inviare a Casamicciola è stata caratterizzata da un’attività senza frenetica nelle ore centrali della giornata il provvedimento di evacuazione è stata anticipata a seguito dell’allerta meteo diramata alle 12 54 famiglie residenti nella zona rossa non si sono allontanate dalle proprie case ritornato il commissario Giovanni Legnini nei loro confronti le parti dell’ordine hanno svolto ...