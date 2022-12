Traffico Roma del 03-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Luceverdela trovati dalla redazione Buongiorno In primo piano l’ondata di maltempo che sta interessando da ieri che non parte dell’ hinterland capitolino con piogge anche di forte intensità in alcuni casi nome non accompagnato da temporale da qualche rovescio improvviso alle prime ore della mattinata allagamenti sono segnalati in diverse zone della città ma in particolare nel quadrante est massima attenzione soprattutto sui viadotti e nei Sottopassi sulla via Appia è allagato proprio un sottopasso parliamo di quello al km 16 nei pressi dell’ingresso per l’aeroporto di Ciampino ilè deviato sulla carreggiata laterale in superficie sul posto la Protezione Civile inevitabili le code per allagamenti nell’estrema periferia est chiuso un tratto di 100 m di via Marco Simone in direzione della Palombarese allagamenti anche sulla Tiburtina con ...