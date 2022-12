Nembro | perdono il controllo dell’auto e finiscono in un canale | tre feriti | muore un 22enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022). Una serata tra amici terminata in tragedia quella che si è conclusa all’1.57 in via Vasvecchio a. È a quell’ora quando è scattato l’allarme e la richiesta di aiuto di alcuni residenti svegliati da un forte botto. Un’auto è finita fuori strada terminando la sua corsa in un. Quattro le persone che erano nella vettura: una ragazza di 20 anni, due 21enni e un. Immediati i soccorsi sul posto che hanno permesso di salvare tre dei 4 ragazzi. Cinque ambulanze e un’automedica con il personale sanitario ha soccorso i, purtroppo non c’è stato nulla da fare per il. Sul posto la preziosa presenza e azione dei vigili del fuoco che hanno recuperato iaffidandoli ai medici e hanno recuperato la vettura dalcon ...