Marcia Cibele Aoki | chi è la terza e ultima moglie di Pelé

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022)è ladi, il leggendario campione brasiliano e il loro matrimonio fece notizia nel mese di luglio 2016, dal momento che il tre volte campione del Mondo andava ormai per i 76 anni, che avrebbe compiuto nel mese di ottobre di quell’anno. Il settantacinquenned’altronde, poco prima di convolare a nozze con l’attuale, aveva garantito in un’intervista concessa al giornale “O Estado de Sao Paulo” di avere finalmente incontrato in lei “l’amore definitivo” della sua vita. La storia è sicuramente interessante, dal momento chesi sono conosciuti già ...