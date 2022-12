Kate Middleton | principessa di onde e semi-raccolti in tour in Usa

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dalla piega liscia e morbida sfoggiata all'arrivo al-raccolto che tanto ama, fino alle innumerevoli variazioni sul tema, quelle in stile old Hollywood comprese. Ecco gli hair look disfoderati durante il suo viaggio ufficiale oltreoceano

Mentre i palazzi reali d'Europa si riempiono di addobbi, i loro occupanti sono impegnati in eventi e viaggi ufficiali. Grande entusiasmo per la visita dei principi William ein America, Paese dove mancavano da ben otto anni. Ma sui reali britannici grava lo spettro della serie Netflix di Harry e Meghan di cui è stato diffuso il primo trailer a cura di Vittoria ...una dea vestita di verde in occasione degli Earthshot Prize Awards . La principessa insieme al principe William è in visita per la prima volta dal 2014 negli Stati Uniti per la seconda ...Kate Middleton ha chiuso il suo tour di Boston partecipando alla cerimonia degli Earthshot Prize Awards insieme al marito William ...Kate Middleton ha visitato l'Università di Harvard nel Venerdì dello sviluppo del bambino, nell'ambito del tour americano dei prinicipi di Galles. Si tratta ...