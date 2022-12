Juve | i Pm | «Mandati fittizi per pagare i procuratori»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lantus doveva molti soldi agli agenti, oltre 8 milioni di euro «in relazione a pregresse mediazioni professionali svolte da questi sovente in relazione a operazioni foriere di plusvalenze contestate». E perquesti soldi avrebbe adottato «la prassi di ricorrere apredisposti ex post in relazione ad altre operazioni, in assenza dunque L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tra questi Federico Cherubini, direttore sportivo dellanon indagato. A domanda del pm se fosse a conoscenza di "artificiali" conferiti agli agenti, ha risposto secco: "Sì sono a ...E che il club avrebbe pagato adottando "la prassi di ricorrere afittizi in assenza di una ... "Gli do un fisso, gli do un bonus che rimane al Genoa, gli do un bonus quando arriva alla. Se ...Parole estratte da una riunione tra consiglieri di Lega e Figc, con anche Gravina e Dal Pino: un chiaro riferimento alla situazione del calcio italiano, non alla Juve ...Nelle carte della procura c’è un capitolo inedito sulla contabilità in nero degli agenti dei calciatori. Sono nomi noti che gestiscono tra i più importanti giocatori della seria A e non solo.