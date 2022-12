Inchiesta sul depuratore | via la concessione - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il sindaco Borghini: 'Non rinnoveremo alla scadenza'. Arpat chiarisce: 'Sversamento di reflui non depurati, con fosforo e ...

LA NAZIONE

Il sindaco Borghini: 'Non rinnoveremo alla scadenza'. Arpat chiarisce: 'Sversamento di reflui non depurati, con fosforo e ...Ivan Bracco , commissario della polizia postale ha indagato più volte sull'attuale sindaco di Imperia ed è stato l'investigatore dell'nuovo porto turistico. " Lo conosco poco " aveva ... Inchiesta sul depuratore, via la concessione L’inchiesta sulla morte a Palermo del falegname Michele Pisciotta fa nuovi passi avanti. Lunedì (5 dicembre) alle 8,30, nell’ufficio del sostituto procuratore Bruno Brucoli sono convocati – come atto ...Persino la pandemia è stata sfruttata dalla dirigenza della Juve per alimentare «le manovre illecite, finalizzate a gonfiare i ricavi e rinviare la rilevazione di debiti ...