(Di sabato 3 dicembre 2022) Non era stato tra i più brillanti nelle prime tre partite, un po' come tutta l'Olanda nonostante il primo posto nel girone. Si...

Calciomercato.com

... il centrale tenta di intervenire mal'attaccante nerazzurro in area. Chiffi non ha dubbi: ... Gasperini INTER " Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni;, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ...... Lautaro arriva al cross dopo essere stato messo in movimento da una rimessa laterale di... Altro episodio dubbio al 31' quando Ferrariin area Dimarco dopo il tiro del laterale ... Dumfries travolge gli USA: ora l'Inter può alzare la richiesta