(Di venerdì 2 dicembre 2022) Continua senza sosta l’impegno dell’Arma deinello svolgimento di servizi, mirati a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corsoserata del 30 novembre scorso, i militariSezione RadiomobileCompagniadi Taranto, transitando nel rione Tamburi, hanno notato una donna, che, alla vista dei, avrebbe tentato di gettare, senza farsire, alcune bustine in terra. Gli uomini dell’Arma, insospettiti dallo strano movimento, avrebbero però subito recuperato ciò di cui si era disfatta la donna: 3 dosi ben confezionate di cocaina. La successiva ed accurata perquisizione personale ha consentito di trovare, indosso alla donna e sottoporre a sequestro, altri 5 grammi di hashish e la somma in denaro contante di ...

Tarantini Time

...4%), contro 184 per le donne (+12 pari al +7%); il rapporto complessivol'incidenza delle ... Sul posto si sono recati ied anche il vicesindaco Giuseppe De Fezza che ha parlato con i ...Un fenomeno generale chele aree del centro cittadino, e non solo, spesso teatro di questi ... Intervengono ie le ambulanze che trasportano i feriti al Pronto soccorso. A questo punto ... Vede i Carabinieri e cerca di disfarsi della droga. Arrestata 25enne Continua senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nello svolgimento di servizi, mirati a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della serata del 30 novembre scorso, i militari ...Le indagini per risalire all'identità del camionista che ha travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin potrebbero essere a una svolta.