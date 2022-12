Sondaggi elettorali Emg | è ancora Draghi il leader più apprezzato

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il 54% ha fiducia nell’ex premier, che supera del 7% la premier Meloni Questa settimana sul versante delle intenzioni di voto secondo gli ultimidi Emg non sembrano esservi molte novità. Si rafforza un poco Fratelli d’Italia che cresce di un decimale ed è ora al 28,9%, e rimane più di 10 punti davanti al secondo partito, il Movimento 5 Stelle, che è al 18%. Con il 16,6% è sempre debole rispetto alle politiche di settembre il Pd, nonostante il leggerissimo incremento del 0,1%. Buona la performance della Lega che salendo di due decimali raggiunge il 9% e supera il risultato del 25 settembre. Questi progressi delle due principali formazioni del centrodestra avvengono a spese di Forza Italia, che invece continua a subire dei cali, questa settimana di due decimali. È ora al 6,7%, superata di un punto da ...

In attesa degli immancabili, vediamo quale può essere la data delle elezioni amministrative Siena 2023, i possibili candidati e quali sono i dettami della legge elettorale . ...... che i dati deirendono sempre più assoluta. È altrettanto manifesto che nel Partito ... Rimane comunque il fatto che di tutti i poliche si sono confrontati alle scorse elezioni l'...Secondo i sondaggi elettorali di Emg la Lega sale oltre il risultato delle elezioni di settembre, ma Zaia supera Salvini in popolarità ...La guida alle elezioni amministrative Siena 2023: la possibile data del voto, la legge elettorale, chi potrebbero essere i candidati in campo e cosa dicono i sondaggi.