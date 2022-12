S W A T serie tv su Rai 2 | trama episodi 2 dicembre 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Stasera in tv venerdì 2torna S.W.A.T. in chiaro su Rai 2, latv targata CBS con gliinediti della quinta stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 5o 17 Torri di fuoco. A Los Angeles esplodono delle torri di greggio. Il responsabile potrebbe essere un uomo che ha perso il suo migliore amico per colpa di alcuni pozzi vicini alla sua abitazione. La S.W.A.T. interviene. S.W.A.T. stagione 5o 18 Tutto in famiglia. Durante una sparatoria viene ucciso un giudice, vecchio amico di Hicks. A breve distanza, avviene un’altra sparatoria. La S.W.A.T. indaga. Intanto Terry, il fratello di Luca, viene arrestato. S.W.A.T. streaming Sarà ...

