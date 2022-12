Roma Odriozola | i giallorossi accelerano per lo spagnolo | le ultime

... non si va lontani nel ritenere che ieri Pinto e Bozzo abbiano parlato proprio di questo, ossia di come far quadrare i conti, nel caso ladecidesse di affondare per. Aspettando novità, ...La formula è l'unica per cui laè disposta a fare un sacrificio e persarebbe in caso il terzo prestito da quando è a Madrid, dopo quelli al Bayern ed alla Fiorentina. Il suo contratto ...La Roma, intanto, ha individuato il suo eventuale sostituto. Il nome cerchiato in rosso, in particolare, è quello di Alvaro Odriozola. L’ex Fiorentina ha vissuto una prima parte di stagione da ...Si attende la reazione di De laurentiis a eventuali offerte monstre, intanto si lavora sul vice Lobotka: il Verona chiede 25 milioni per il suo gioiello. Occhio alla Roma: scelto Odriozola per ...