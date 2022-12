Rinnovo rifiutato | occasione dalla Spagna per Juve e Roma

Finestre sull'Arte

Tuttavia non si può chiudere una senso unico. Noi abbiamoofferte da club importanti anche nel mese di gennaio, proprio perché c'era viva la volontà di arrivare a un accordo con il ...Tuttavia non si può chiudere una senso unico. Noi abbiamoofferte da club importanti anche nel mese di gennaio, proprio perché c'era viva la volontà di arrivare a un accordo con il ... Chiusi i musei della Val Camonica. I lavoratori rifiutano il rinnovo del contratto Calciomercato Roma, al momento ha rifiutato il Real Madrid: per Pinto c’è l’occasione per il colpo a parametro zero C’è lo spiraglio per quello che potrebbe essere un importante colpo a parametro zero ...George Atangana, manager di Kessie, ha affidato le sue verità sull'addio dell'assistito a Calciomercato.com. Ecco alcuni passaggi dell'intervista: "Sono andati via ...