Pjanic | “Allegri l’uomo giusto | la Juve può fare la rimonta sul Napoli”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Miralemparla delladei problemi giudiziari ma anche della corsa scudetto che vede ilora al primo posto in Serie A. L’ex centrocampista bianconero silurato dal Barcellona, ora allo Sharjah è sicuro che ci sarà una ripresa da parte del club bianconero. Il giocatore alla Gazzetta dello Sport si dice estremamente fiducioso sul futuro sportivo dei bianconeri, nonostante l’inchiesta giudiziaria abbia travolto come una bufera la società. “Quando accadono queste cose così inaspettate, tutti restano sorpresi. Vedremo come reagirà la squadra. Le persone che sono rimaste dentro lasapranno trovare le parole giuste per spiegare la situazione ai giocatori. E poi c’è: toccherà a lui compattare il gruppo per finire alla grande la stagione. Non sarà facile, però ...

... nello stessa stagione Miralemper 35 milioni dalla Roma. Oltre a questi, impossibile non ... Maurizio Sarri, Andrea Pirlo e ancora, con Matthijs De Ligt, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ...Arthur scambiato conin un affare da 82 milioni totali, Ramsey a parametro zero, Cancelo ..., che era stato rottamato viene richiamato come salvatore della patria. Solo che il sogno di ... Pjanic non ha dubbi: "Allegri compatterà la Juventus e lotterà per lo scudetto" Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Miralem Pjanic ha parlato dell'addio di Agnelli e della situazione in casa bianconera ...Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del suo momento e del caos intorno alla Juve.