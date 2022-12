Paolo Conte alla Scala nel 2023 per uno straordinario concerto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)nelper un appuntamento speciale. Uno-evento è quello che ha in programma l’artista, un’unica datadi Milano. Il 19 febbraio, il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatroapre le porte a, che si esibirà in una location eccezionale per un unico – ed imperdibile – appuntamento. I biglietti sono già in prevendita su teatro.vivaticket.it a diverse fasce di prezzo. Si parte da 30 euro per un posto nel settore della Galleria Zona 4 e si arriva ai 252 euro per un posto nella Platea Zona 1....