Micol Incorvaia si allontana da Edoardo Tavassi? La reazione di lui

Nella casa del Grande Fratello Vip c'è aria di tensione tra Edoardo Tavassi e. Il romano si è avvicinato immediatamente alla gieffina, prendendo le sue difese pubblicamente in più occasioni, e arrivando a confidarle parole molto importanti. La reticenza di ...Leggi anche > Ludovica Valli, incinta al settimo mese, ricoverata durante la vacanza a Dubai: 'Non riuscivo a respirare' Leggi anche >e la gaffe con Belen Rodriguez: ecco cosa ha ...Il risveglio di Patrizia e Wilma è stato alquanto nervoso: le due hanno trovato una montagna di piatti sporchi in cucina e li hanno dovuti lavare ...Nella casa del Gf VIp, Edoardo Tavassi ha messo in atto una nuova strategia, fatta di test per capire se Micol Incorvaia ha un interesse genuino nei suoi confronti. Antonino ha cercato di ...