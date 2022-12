Lazio | il punto sul futuro di Milinovic Savic

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilsuldi Sergej Milinkovic, centrocampista della, sul suodopo il Mondiale con la Serbia Oggi Sergej Milinkovicsarà impegnato nella sfida decisiva tra Serbia e Svizzera per accedere agli ottavi di finale del Mondiale. IL– Come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, laavrebbe già presentato un’offerta al centrocampista serbo da 5 milioni di euro a stagione. L’agente Kezman sarebbe però alla ricerca di altre offerte: oltre al possibile accordo con la Juventus, si attendono le mosse di altre big come il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.