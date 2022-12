Kim Min Jae non in campo contro il Portogallo

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Kim Min-Jae non ha preso parte all'allenamento di rifinitura e non è stato schierato per la partitail, l'ultima del girone che la Corea del Sud sarà obbligata a vincere per avere ancora speranze di potersi qualificare agli ottavi di finale. Il difensore del Napoli ha accusato problemi al polpaccio destro già nella prima partital'Uruguay ma poi ce l'ha fatta a scendere inil Ghana. Resta un po' di apprensione tra i tifosi del Napoli che vorrebbero qualche notizia in merito all'entità dell'infortunio.