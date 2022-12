I capigruppo di maggioranza | “Prosegue sciacallaggio sull’acqua”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di tutti ididel Comune di Benevento. “lopolitico, e nonostante i danni a carico della popolazione e gli insuccessi personali registrati, alcuni rappresentanti del centrosinistra locale proseguono nel tentativo di utilizzare la delicata questione per polemiche o protagonismo spicciolo. Il Pd, stavolta, lamenta di aver avuto poco tempo per dedicarsi ai lavori che stanno definendo il nuovo distretto sannita dell’EIC, e addirittura in una nota chiarisce di non aver tempo perché impegnato in altre vicende: “Siamo stati chiamati a ridosso delle elezioni politiche a dover comporre le liste per il distretto…”. Autoproclamati rappresentanti dei sindaci sanniti, i tre ...