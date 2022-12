Com’è andata la semifinale di X Factor 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dargen D’amico, Ambra, Rkomi e Fedez. I quattro giudici di Xarrivano alla finalissima di giovedì 8 dicembre in parità: ognuno è rimasto con un concorrente in squadra (foto Sky/Virginia Bettoja) Xha i suoi finalisti: saranno Beatrice Quinta (nella foto), Linda, Santi Francesi e Tropea a sfidarsi per la vittoria al Mediolanum Forum giovedì 8 dicembre (alle 21.15 su Sky, in streaming su Now e anche in chiaro su Tv8). Al termine della serata dei duetti, sono stati eliminati gli Omini. La situazione di Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico è così di perfetta parità: ognuno arriva alla finalissima con un concorrente. Francesca Michielin e gli ospiti: Kae Tempest e Tananai

