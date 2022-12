Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2022 | Annika Sieff strepitosa | seconda dopo il salto!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lo aveva già fatto presagire ieri nel Provisional Competition Round,si trova a suo agio sul trampolino HS98 die lo ha dimostrato in gara. L’azzurra, nella prima Gundersen dideldial femminile di quest’anno, èil salto. Eccezionale il suo 96,5 metri che è valso 131.3 punti. Nella 5 km di sci di fondo partirà a soli 12” di ritardo dalla leader, la norvegese Gyda Westvold Hansen, la dominatrice della disciplina (sette vittorie in otto gare nella passata stagione). La padrona di casa davanti al pubblico amico ha timbrato un super 101 metri, per 134.3 punti totali, lanciandosi ovviamente verso il successo che appare ormai scontato. Sport in tv oggi (venerdì 2 ...

Tornando all'azzurra, molte le chance di ripetere il podio ottenuto in terra scandinava proprio lo scorso anno (giunse terza). Il margine sulle inseguitrici infatti è netto: la terza della graduatoria,...Gli sport invernali ci tengono compagnia con lo sci di fondo e lada Lillehammer. Di seguito ecco il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi .Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo dai mondiali di calcio a quelli di sci, passando per il volley.Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...