Campi di calcetto al Quartiere  Paolo VI La proposta del consigliere Battista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel master plan dei giochi del mediterraneo 2026, è previsto un nuovo impianto sportivo nelPaolo VI per un importo di 5 milioni di euro. In commissione garanzia e controllo, nel corso di un’audizione con il dirigente all’urbanistica, il sottoscritto ha richiesto se fosse stata decisa l’ubicazione della palestra judo, karatè e lotta prevista dal piano e il dirigente ha risposto negativamente. Per questo ho inviato ieri una Pec al sindaco e agli assessori competenti, proponendo di costruire il nuovo impianto sportivo in via Pietro nenni e precisamente nell’area dove insistono deidiabbandonati da anni, previo chiaramente controllo degli uffici preposti se sussistono le caratteristiche tecniche che richiede il Comitato dei giochi. Questo comporterebbe un recupero del patrimonio del comune e un valore ...

... proponendo di costruire il nuovo impianto sportivo in via Pietro Nenni e precisamente nell'area dove insistono deidiabbandonati da anni, previo chiaramente controllo degli uffici ...Si tratta di un'area di 6,5 ettari composta di un campo da calcio regolamentare, un campo di calcio a 8, due dae due da tennis ai quali si aggiungono 360 mq di spogliatoi, un'area ristoro e ...