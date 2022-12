Ascolti tv dati auditel Passaporto per la libertà ieri sera | quanto ha fatto la seconda puntata su Canale 5?

...a porgere le proprie scuse alla conduttrice di Pomeriggio Cinque per i giudizi pessimiai suoi ... 'Adesso è diventato, con un operazione completamente sbagliata che donama uccide il ...Nelle puntate seguenti, iAuditel non sono stati per niente incoraggianti. Daglibassi della prima puntata si è poi passati all' 1.65% della terza puntata, passando per l'1.74 del ...Spotify ha proposto anche quest'anno la sua funzione Wrapped, che consente di tracciare un bilancio su questo 2022 in chiave musicale.Quale periodo dell'anno viene incluso nello Spotify Wrapped I mesi tracciati e quanto effettivamente è accurato il conteggio ...