Andrea Delogu | com’era prima del grande successo | totalmente irriconoscibile

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La nota conduttrice televisiva e radiofonica ha cambiato enormemente il suo look nel corso degli anni. Eccola in uno scatto di qualche anno fa.è nata a Cesena il 23 maggio del 1982. Il suo esordio in televisione avvenne nel 2002, come ballerina nel programma comico Mai dire domenica. Dal 2004 al 2007 ha condotto su Match Music la trasmissione A casa di. Ma è negli ultimi anni che la sua notorietà è esplosa definitivamente.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)La quarantenne ha cambiato radicalmente vita negli ultimi anni, ma non solo. Anche il suo look ha subito unatrasformazione rispetto al passato. Eccola in uno scatto risalente a diverso tempo fa.e latrasformazione ...