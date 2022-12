Ad aprile e luglio accesso ai corsi di laurea a numero chiuso

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ROMA – Dal 13 al 22e dal 15 al 25del 2023. Sono le due sessioni in cui potranno essere effettuate le prove aper il Tolc (acronimo di Test On Line Cisia). È stato pubblicato ieri il decreto ministeriale – il1925 – che detta le disposizioni per il nuovo test per l’aidimagistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana. Le nuove prove saranno in vigore per il prossimo anno accademico, il 2023-2024. A differenza dei precedenti test di selezione le prove sono ripetibili. Due i periodi previsti nell’anno solare. L'articolo L'Opinionista.