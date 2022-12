X Factor | semifinale in tv | ospiti | duetti e regolamento

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tutto pronto per una serata da dentro o fuori per i cinque semifinalisti di X, pronti a contendersi il pass per l’ultimo atto. Si esibiranno stasera, giovedì 1 dicembre, dalle 21:15. Due glida non perdere nella puntata. Sul palco infatti ci saranno Tananai e Kae Tempest. Occhi puntati sui cinque: Beatrice Quinta duetterà con Morgan, Linda invece canterà con Federico Zampaglione. Gli Omini condivideranno il palco con i Baustell mentre i Santi Francesi saranno insieme ai Coma Cose, freschi di album. Per i Tropea duetto con Donatella Rettore. Dopo i, spazio al cavallo di battaglia: Beatrice Quinta porterà Teorema di Marco Ferradini; Linda canterà Waves di Dean Lewis; gli Omini si esibiranno con Song 2 dei Blur; i Santi Francesi hanno scelto When you were young dei The Killers, per i Tropea un ...