Tottenham | l'Inter fissa il prezzo per Dumfries

Denzel Drumfries continua ad attirare le attenzioni delle big europee. L'esterno dell'e dell'Olanda continua ad essere seguito con grande attenzione e già nel corso della finestra ...il...1 Secondo il sito inglese 90min, Antonio Contr vorrebbe portare il terzino dell'Denzel Dumfries algià a gennaio.Dall'Inghilterra: la squadra di Antonio Conte vorrebbe l'esterno dell'Inter in previsione di un addio già a gennaio ...Il Chelsea spinge per l’olandese da settimane, però occhio agli Spurs: Ausilio punta a un’asta partendo da 30 milioni. Ecco cosa cercano i nerazzurri in corsia ...