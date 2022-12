Terzo Polo | Renzi | ' a prossime europee lista Renew sarà primo partito'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "I socialisti europei e il Ppe sono in crisi perchè il loro pensiero è più legato al XX secolo che al XXI. Liberal democratici, liberali europei esaranno la casa del futuro. Noi alleavremo, non so se già unma sicuramente unaa ispirata ai concetti di, che punta ad essere ilperchè il sovranismo di governo fallirà e perchè la risposta della sinistra è bloccata tra M5s e un Pd che non ha capito che fare da grande". Così Matteoall'iniziativa '60 anni di diffusione del pensiero liberale' organizzata dalla Fondazione Einaudi alla sala Zuccari di palazzo Giustiniani.

