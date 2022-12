Qatar 2022 | il Giappone vola agli ottavi da primo del gruppo E | Spagna ko 2-1 ma passa lo stesso

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Doha, 1 dic. - (Adnkronos) - Dopo quella sulla Germania nell'incontro inaugurale delE, ilcompleta un'altra straordinaria rimonta, batte 2-1 lae conquista glidi finale dei mondiali dida prima del girone con 6 punti.no anche le 'furie rosse' in virtù della miglior differenza reti rispetto alla Germania, entrambe le nazionali chiudono a quota 4. Dopo 11 minuti sblocca Morata di testa, ma a inizio ripresa Doan firma il pari al 48' e Tanaka al 51' la ribalta subito dopo: nipponici in festa, spagnoli battuti ma avanzano loper la squadra di Moriyasu ci sarà la Croazia, per i ragazzi di Luis Enrique il Marocco. Lasblocca il match ...

Nel match contro il Giappone, Morata ha realizzato il suo terzo gol nel Mondiale in. Nei grandi appuntamenti lo spagnolo fallisce raramente: tre gol a Euro 2016, tre gol a Euro 2020, adesso già tre gol in questo Mondiale. La Spagna si è qualificata per gli ottavi, quindi l'...Queste le parole di Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitri della Fifa, rispondendo alle domande dei giornalisti internazionali incirca i recuperi "monstre" che hanno ...Con i match di questa sera si chiude il Girone C dei Mondiali di calcio in Qatar, girone molto equilibrato che visto affrontarsi tre nazionali molto competitive come Polonia, Argentina e Messico e una ...