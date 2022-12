Pokémon Scarlatto e Violetto | versione 1 1 0 in arrivo oggi Nintendo si scusa per i problemi tecnici

Leggi su screenworld

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A quasi due settimane dal lancio disi pronuncia per la prima volta sui numerosiche i due giochi presentano, e che sono stati ampiamente documentati dagli utenti: nel corso della giornata di1 dicembre 2022 sarà infatti disponibile un aggiornamento alla1.1.0, che dovrebbe risolvere almeno in parte la situazione. Lo studio approfitta di questo annuncio perrsi brevemente con i giocatori, ribadendo l’importanza che il loro feedback riveste per il team di sviluppo. A software update for #PokemonScarletViolet (Ver. 1.1.0) will be released on 12/1. Please visit our website for more information: https://t.co/4kh6Dtui4c We take the feedback from players seriously, ...