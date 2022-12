La Gazzetta dello Sport

Naturalmente asperano che il fascicolo aperto dalla procura federale venga chiuso il prima possibile, per fare subito chiarezza, anche se al filone stipendi sta per aggiungersi quello delle ...... 'Qatar A livello sportivo la partita di ieri è stata normale, per un evento così ci sidi ... La Serie A si è espressa più volte con ampia maggioranza, l'ho ribadito anche ala settimana ... Nyon aspetta le decisioni Figc, ma la Juve rischia anche in Champions