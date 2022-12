Motorola Edge 40 Pro | trapelano render e video a 360 gradi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Grazie alle solite fughe di notizie possiamo dare un primo sguardo al design del prossimo40 Pro, in arrivo a breve L'articolo proviene da TuttoAndroid.

lancerà presto il suo smartphone top di gamma Moto X40 in Cina. Lo stesso dispositivo sarà venduto sul mercato globale con un nuovo nome,40 Pro . In vista dell'atteso lancio, MySmartPrice ha collaborato con OnLeaks per condividere i rendering CAD dell'X40 /40 Pro. Ecco un primo sguardo al design del telefono. I ...Recensione30 Pro, rapporto qualità/prezzo al top! 156 Android 24 FebNegli ultimi mesi abbiamo assistito a una Motorola piuttosto convincente sugli smartphone, oltre al futuristico Motorola Razr 2022, sulla fascia alta e media sono arrivati prodotti davvero validi, spe ...Motorola X40 è pronto al debutto con Snapdragon 8 Gen 2. Il nuovo top di gamma del brand dovrebbe arrivare già a dicembre 2022.